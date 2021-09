Gabigol - Divulgação/Flamengo

Publicado 09/09/2021 15:30

Rio - O Flamengo pode ficar sem seu principal atacante por até seis jogos. O atacante Gabigol foi denunciado nesta quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e irá a julgamento no próximo dia 17 por ter chamado o futebol brasileiro de "várzea" ao ser expulso na goleada sofrida por 4 a 0 pelo Rubro-Negro contra o Internacional, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Na ocasião, Gabigol recebeu o vermelho aos 17 minutos do segundo tempo e deixou o gramado muito irritado, dizendo: “Isso é uma piada! Por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!”. O fato foi relatado na súmula pelo árbitro.

Na denúncia, a procuradoria enquadrou o jogador no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz: "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva; desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões".