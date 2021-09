Filipe Luís - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/09/2021 16:05

Rio - O Flamengo divulgou nesta quinta-feira que o lateral-esquerdo Filipe Luís teve uma lesão diagnosticada na panturrilha esquerda. O atleta iniciou tratamento e é dúvida para a partida deste domingo contra o Palmeiras, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Caso Filipe Luís não fique, de fato, à disposição de Renato Gaúcho, Renê assumirá a vaga de titular. O camisa 6 não entra em campo desde 29 de julho, quando encarou o ABC e saiu de campo com uma grave lesão muscular. Depois, o jogador ainda testou positivo para Covid-19. Recuperado, ele vem treinando normalmente no Ninho do Urubu.