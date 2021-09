Rio de Janeiro 15/05/2021 - Torcida do Flamengo durante partida contra a equipe do Fluminense válida palas finais do Carioca 2021. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio de Janeiro 15/05/2021 - Torcida do Flamengo durante partida contra a equipe do Fluminense válida palas finais do Carioca 2021. Foto: Luciano Belford/Agencia O DiaLuciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 09/09/2021 12:28

Rio - A polêmica sobre a presença de público nos jogos do Flamengo segue a todo vapor. Nesta quinta-feira, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., voltou a falar em não entrar em campo caso o duelo de volta entre as duas equipes, no Maracanã, pela Copa do Brasil, tenha portões abertos.

“O Grêmio não tem como aceitar qualquer jogo com o Flamengo que não seja o jogo que o regulamento preveja. Não estamos organizando situação de jogo fora do regulamento. O regulamento diz que será absolutamente igualitária. Não tem público numa praça, não terá em outra”, afirmou Bolzan ao "UOL".

“O Grêmio, sim, se por acaso não for cumprido o regulamento por expresso, o Grêmio pode imaginar situação de não jogar. Estamos amparados pelo nosso direito, pelo regulamento, pela previsão que organizou o campeonato”, completou.