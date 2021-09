Torcida do Flamengo - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 08/09/2021 14:33

Rio - Após o Flamengo ser autorizado pela Prefeitura do Rio a ter público em seus jogos no Maracanã, a CBF e os outros 19 clubes da Série A decidiram, nesta quarta-feira, que o Brasileirão continuará sem torcida. Eles entrarão em conjunto com uma ação no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para tentar derrubar a liminar concedida ao Rubro-Negro. A informação é do site "GE".

Durante reunião, a CBF e os clubes deixaram claro que só concordarão com o retorno caso ele seja autorizado em todas as cidades. Caso algum clube use liminar para abrir os portões, a rodada toda será suspensa.

No encontro, a postura do Flamengo, que não participou da reunião, foi criticada. O clube carioca foi acusado de querer "jogar sozinho". O Atlético-MG, que também tem uma liminar para ter público em seus jogos, disse que não irá usá-la por querer que a decisão seja tomada em conjunto.

No próximo dia 28, haverá uma nova reunião para discutir o tema.