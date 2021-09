Bruno Henrique, atacante do Flamengo - AFP

Publicado 07/09/2021 15:26

Rio - Ainda tratando de uma lesão na coxa direita, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, treinou pelo segundo dia seguido no campo do CT Ninho do Urubu. Acompanhado por fisioterapeutas do clube, que acompanham sua evolução, o jogador realizou atividade ainda separado do elenco rubro-negro.

Apesar da evolução no quadro, a presença do camisa 27 na partida contra o Palmeiras, no próximo domingo (12), não está garantida. O trabalho em campo foi mais um passo dado em sua recuperação, mas o jogador ainda passará por avaliação da equipe médica do Flamengo e, depois disso, entregue novamente à preparação física para ser reintegrado ao elenco apto para disputar as partidas.

Bruno Henrique lesionou a coxa direita na partida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no dia 25 de agosto, em Porto Alegre. O atacante já desfalcou o time de Renato Gaúcho contra o Santos e vem com tratamento intensivo para poder ajudar o Flamengo na sequência importante do mês de setembro.