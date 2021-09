Bruno Henrique - Alexandre Vidal/Flamengo

Bruno HenriqueAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/09/2021 19:12

Rio - O elenco do Flamengo voltou a trabalhar nesta segunda, no Ninho do Urubu, após a folga de domingo. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Rubro-Negro prepara-se para voltar a campo no próximo domingo, contra o Palmeiras, e a dúvida segue sendo a respeito de Bruno Henrique. Em recuperação de lesão muscular na coxa direita, o atacante segue trabalhando separado dos demais.

Nesta tarde, o camisa 27 foi a campo e fez exercícios leves acompanhado por um dos fisioterapeutas do Flamengo. Bruno Henrique se lesionou na etapa inicial do jogo contra o Grêmio, em 25 de agosto, válido pela Copa do Brasil.



A atividade desta segunda deu início à metade final do período de duas semanas sem jogos. Na primeira, o elenco foi submetido a treinos de maior intensidade e carga mais altas para seguirem em ritmo. Agora, a programação é de trabalhos menos pesados até a partida contra o Palmeiras, em São Paulo.