Publicado 05/09/2021 16:46

Rio - A situação envolvendo o futuro de David Luiz continua indefinida. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o defensor continua priorizando defender clubes europeus, mesmo após o fim das inscrições da primeira fase da Liga dos Campeões. Apesar disso, o Flamengo segue acompanhando de perto o defensor.

De acordo com Mauro Cezar, a estratégia do Flamengo é semelhante a que o clube carioca realizou com Filipe Luís em 2019. Na ocasião, o Rubro-Negro esperou o atleta decidir que tinha interesse em retornar ao futebol brasileiro para realizar uma proposta e fechar negócio.



O defensor ainda tem mercado no futebol europeu e avalia sondagens de clubes do Velho Continente. David Luiz havia priorizado o Benfica, porém, as partes não chegaram a um acordo e o ex-jogador da seleção brasileira segue sem clube.

O defensor, de 34 anos, deixou o futebol brasileiro em 2007, após defender o Vitória. Pouco conhecido no país, David Luiz se destacou na Europa, onde defendeu clubes importantes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Além disso, o zagueiro foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.