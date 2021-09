Bruno Henrique - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 04/09/2021

Rio - A vitória por 4 a 0 sobre o Grêmio encaminhou a classificação do Flamengo para a semifinal na Copa do Brasil, mas o confronto contra a equipe gaúcha trouxe uma preocupação extra para os rubro-negros. Bruno Henrique teve uma lesão na coxa e desde então faz tratamento intensivo para poder voltar a atuar pelo Fla. A informação é do portal "UOL".

Ausente das partidas desde o primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre, o atacante trabalha junto aos profissionais do departamento médico do clube da Gávea para poder retornar o mais breve possível e ajudar a equipe de Renato Gaúcho nos compromissos importantes de setembro.

O Flamengo terá apenas seis compromissos no mês de setembro. Dentre eles, a segunda partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, e os dois jogos válidos pela semifinal da Libertadores, contra o Barcelona-EQU, decidindo na casa do adversário.

A previsão do clube é de que Bruno Henrique esteja apto para atuar na partida de volta contra o Tricolor gaúcho e, sobretudo, nas partidas contra o Barcelona (dias 22 e 29), pela semi da Libertadores. Além desses três confrontos, a equipe ainda encara Palmeiras, América-MG e o próprio Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.