Willians Foto: Ruy

Publicado 03/09/2021 18:47

Rio - Ex-jogador do Flamengo, o volante Willians atualmente defende o Castanhal, do Pará, que disputa a Série D do Brasileiro. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o jogador se mostrou atento ao atual momento do clube carioca e elogiou o time de Renato Gaúcho.

"A fase do Flamengo é muito diferente da minha época. Hoje é merecedor pela estrutura, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, pela diretoria, contratações certas. Tem tudo para ficar muitos anos à frente de vários clubes do Brasil. Só tenho a elogiar o trabalho dos jogadores, comissão técnica e toda a diretoria. Se continuar do jeito que está, vai ganhar mais títulos que todos imaginam. Dá gosto de ver o time jogar", afirmou.



Willians participou do time campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, interrompendo um jejum de 17 anos que o Rubro-Negro ficou sem conquistar o maior título do país. Além do Rubro-Negro, o volante defendeu outros grandes clubes como Internacional, Cruzeiro e Corinthians.