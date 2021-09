Rodrigo Caio - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/09/2021 16:45

Rio - Uma grande notícia para os torcedores do Flamengo. O zagueiro Rodrigo Caio participou sem problemas do treinamento junto do elenco rubro-negro e deu um passo importante para retornar aos gramados. Com muitas lesões na temporada, o defensor iniciou um processo de recuperação muscular, para evitar novas lesões e reforçar o corpo.

O último jogo de Rodrigo Caio na temporada aconteceu no dia 25 de julho. O atleta vem sofrendo com muitas contusões na temporada e atuou em apenas 16 jogos na temporada, tendo marcado uma única vez.



O Flamengo vem trabalhando sem jogos nesta semana e só deverá voltar aos gramados no próximo dia 12. O confronto será contra o Palmeiras, em São Paulo, e Rodrigo Caio deverá estar em campo.