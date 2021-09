David Luiz - Divulgação

David LuizDivulgação

Publicado 02/09/2021 14:20

Rio - A situação envolvendo David Luiz e seu futuro clube tem nesta quinta-feira um dia que poderá ser decisivo. Termina neste dia 2 de setembro o prazo para inscrições dos clubes na disputa da Liga dos Campeões. Dois dos principais rivais do Flamengo na contratação do atleta vão participar do torneio e vão ter até o dia de hoje para poder inserir o atleta em sua lista na competição. As informações são do portal "UOL".

Benfica e Sporting, ambos de Portugal, são duas equipes interessadas em David Luiz. Além deles, o Olympique de Marselha, da França, que não disputa da Liga dos Campeões também deseja contar com o atleta. No entanto, a participação no principal torneio de clubes da Europa seria um dos motivos que estaria fazendo o defensor priorizar alguma oferta do Velho Mundo.



O Flamengo acompanha distante a definição e aguarda a sinalização do jogador que pediu alguns dias para os dirigentes rubro-negros para responder se topa ou não negociar com algum clube brasileiro. Além do Flamengo, o Atlético-MG é outro clube interessado na contratação de David Luiz.

O defensor, de 34 anos, deixou o futebol brasileiro em 2007, após defender o Vitória. Pouco conhecido no país, David Luiz se destacou na Europa, onde defendeu clubes importantes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Além disso, o zagueiro foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.