Arrascaeta - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/09/2021 09:00

Rio - A renovação de contrato de Arrascaeta com o Flamengo segue em compasso de espera. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro ofereceu um aumento de 60% no salário do uruguaio, mesmo assim, as partes ainda não chegaram ao acordo.

Segundo informações do jornalista, o aumento proposto pelo Flamengo teria agradado o jogador. No entanto, os empresários do craque seguem desejando que o Rubro-Negro exerça o direito de compra em relação a fatia de Arrascaeta que ainda pertence ao Defensor, do Uruguai. O clube carioca não teria interesse em fazer essa operação.

Apesar da demora e do impasse, existe otimismo de que as partes irão renovar. Flamengo e Arrascaeta têm contrato até o fim de 2023. O Rubro-Negro está protegido com uma clausula de rescisão, caso receba alguma oferta pelo uruguaio. Com isso, o clube carioca adota paciência na conversa pelo atleta.



Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou a partir da chegada de Jorge Jesus uma peça fundamental no elenco rubro-negro. Ao todo, o uruguaio já conquistou muitos títulos pelo clube carioca. Os principais foram a Libertadores de 2019 e os dois Brasileiros de 2019 e 2020.