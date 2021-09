Eduardo Paes - Reginaldo Pimenta

Publicado 01/09/2021 12:31

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, não descarta a possibilidade de liberar mais de 10% de público na partida entre Flamengo e Grêmio, no próximo dia 12, pela Copa do Brasil, no Maracanã. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, ele admitiu a hipótese de atender ao pedido do clube carioca.

"Tem um pedido do Flamengo para realizar o jogo contra o Grêmio. Se vocês verem os decretos, permitimos eventos, mas atendidas as pré-condições. Vamos analisar, a secretária de saúde vai dar sua resposta final. Pode ou não pode? No último jogo já permitimos, mas o Flamengo disse que 10% era pouco. Imagino até que possa liberar um pouco mais", afirmou.

Vale lembrar que Paes já havia liberado 10% de público na partida contra o Olimpia, pela Libertadores. No entanto, o Rubro-Negro desejava uma ocupação maior e levou o jogo para Brasília.