David Luiz - AFP

Publicado 31/08/2021 17:00

Rio - A situação envolvendo o futuro de David Luiz segue indefinida, porém, a notícia que o defensor estaria priorizando o Benfica em relação ao Flamengo desagradou o ex-jogador rubro-negro Fábio Luciano. Atual comentarista dos canais Disney, o ex-zagueiro afirmou que o clube carioca é maior que o clube português.

"O David seria uma ótima contratação. Eu só não queria que o Flamengo fosse uma segunda opção para ele. O momento do Flamengo é de conquistas. Na minha opinião, eu acho o Flamengo muito maior que o Benfica. Eu acho que ele poderia olhar desta forma", afirmou em participação no programa "Bate-Bola Debate", da ESPN.



David Luiz deixou o futebol brasileiro em 2007 e desde então nunca mais atuou no país. Ele defendeu o Benfica, o Chelsea, o Paris Saint-Germain e o Arsenal. Seu principal momento no futebol foi o título da Liga dos Campeões pelo Chelsea em 2012 e a participação na Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2014.