Kenedy realizou primeiro treinamento pelo Flamengo no Ninho do Urubu - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Kenedy realizou primeiro treinamento pelo Flamengo no Ninho do UrubuFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/08/2021 19:03 | Atualizado 30/08/2021 19:06

Rio - Emprestado pelo Chelsea, da Inglaterra, o atacante Kenedy realizou o primeiro treino pelo clube, nesta segunda-feira (30), no Ninho do Urubu. O jogador foi apresentado na última sexta-feira e já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário).

Devido ao próximo confronto do Rubro-negro ser daqui a 13 dias, o atacante Kenedy terá bastante tempo para manter a forma e se recondicionar depois da quarentena. O jogador está à disposição para a partida contra o Palmeiras, no dia 12 de setembro, na Allianz Arena.

O Flamengo divulgou as primeiras imagens do jogador que realizou um trabalho físico no Ninho do Urubu que, inclusive, vestirá a camisa 33 do Rubro-negro.