Publicado 30/08/2021 13:12

Rio - O comentarista Paulo Nunes, da TV Globo, não pipocou ao ser questionado se teria vaga no Flamengo de 2019. Em entrevista ao canal "Desimpedidos", o ex-jogador garantiu que teria um bom desempenho na equipe de Jorge Jesus.

"Tiro um volante. O Flamengo gosta de jogar na frente, era mais um atacante. Eu, com Arrascaeta e Everton me municiando, sairia na cara do gol toda hora, nem precisaria pensar muito", declarou.

O ex-atacante também relembrou os tempos em que fugia da concentração.

"Não é que eu fugia antes do jogo, até porque os caras colocavam quatro, seis seguranças ali, mas depois do jogo. Às vezes a gente combinava durante o jogo: 'e aí, passa lá no hotel'. Aí o treinador chegava e falava: 'hoje vai ficar todo mundo isolado, não tá liberado'. Ah, já tinha combinado. O amigo jogador entrava com a caminhonete lá no hotel, a gente saía, entrava por debaixo do carro…", relembrou.