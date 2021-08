David Luiz está sem clube - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 30/08/2021 12:39

Rio - A novela envolvendo Flamengo e David Luiz acaba de ganhar um novo e, possivelmente decisivo, capítulo. O Benfica, que era o maior concorrente do Rubro-Negro na contratação do jogador, teria desistido de tentar a contratação. Segundo o jornal "Record", de Portugal, o time de Jorge Jesus tirou o zagueiro brasileiro dos planos.

Segundo o periódico, Jorge Jesus pediu a contratação de um novo zagueiro ainda nesta atual janela de transferências - que fecha nesta terça-feira, às 20h. Entretanto, o a diretoria do Benfica não deve atender ao pedido do treinador.

David Luiz nunca foi unanimidade no Benfica. A vinda do brasileiro se dava mais por um pedido de Jorge Jesus do que pela vontade da diretoria, que se mostrou indecisa várias vezes. A situação foi aproveitada pelo Flamengo, que intensificou os contatos com o zagueiro e seu staff nos últimos dias.

O Flamengo se apoia em dois pilares para tentar a contratação: os representantes do jogador, que querem o seu retorno ao Brasil, e a força da torcida Rubro-Negra, que pode ajudar a mudar a imagem do zagueiro no Brasil - manchada após o 7x1 na Copa do Mundo em 2014. David Luiz tem se mostrado sensibilizado com a situação, entretanto, avalia de forma cuidadosa o retorno ao país após quase 15 anos de Europa.