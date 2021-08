Thiago Silva, do Chelsea - AFP

Publicado 30/08/2021 15:59 | Atualizado 30/08/2021 16:00

Rio - Cria da base do Fluminense, Thiago Silva é ídolo do clube e ainda nutre um sentimento de identificação com o Tricolor até os dias de hoje. Atualmente, o defensor está no Chelsea, atual campeão da Liga do Campeões e com vaga garantida no mundial, e não escondeu a vontade de enfrentar o rival carioca Flamengo em uma eventual final do campeonato.

Em entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN, o zagueiro foi questionado sobre quem ele gostaria de encarar em uma possível final do Mundial de Clubes. Sem titubear, o defensor disse: "pela rivalidade, escolho o Flamengo".

Vale ressaltar que diferentemente do Chelsea, que está garantido na competição por ter conquistado o título da Liga dos Campeões, o Flamengo precisa ganhar a Libertadores para ter sua vaga assegurada na competição.

O time comandando por Renato Gaúcho ainda tem pela frente o Barcelona (EQU) nas semifinais do torneio e, em caso de classificação, pode encontrar um rival brasileiro na grande final: Palmeiras e Atlético-MG estão na outra chave.