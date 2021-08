Neto, apresentador da Band - Reprodução

Publicado 30/08/2021 16:29

Rio - O Corinthians surpreendeu ao anunciar contratações de grandes nomes nesta janela de transferência, como Róger Guedes, Renato Augusto e Giuliano, além da chegada encaminhada de Willian. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta segunda-feira, o apresentador Neto disse que, com os reforços, o time paulista baterá de frente com os clubes de grande investimento, como Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG.

“O Corinthians contratou e contratou muito bem. O Giuliano, o Renato, que é um ídolo, o Willian, que eu falei aqui na semana passada. Qual é o problema? Os caras estavam no mercado. Eu bato forte nas dívidas do clube aqui e bato sempre. Não sei como vão pagar, mas são oportunidades de mercado. Duílio foi diretor do Andres, que contratou 120 jogadores, tudo pé de rato. Agora com a caneta na mão tá fazendo a coisa certa”, declarou o ex-jogador.

“Podem se preparar Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, porque o Corinthians tá chegando. Não vai ser campeão, mas desse jeito pode chegar entre os quatro do Brasileiro”, completou.