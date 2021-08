Denílson - Reprodução

DenílsonReprodução

Publicado 30/08/2021

Rio - Gabigol viveu um sábado mágico ao marcar três vezes contra o Santos, porém, desabafou após ser xingado por dirigentes do clube paulista. Ex-jogador e atual comentarista da Band, Denílson defendeu a reação do ídolo do Flamengo.

"Acho que tem um sentimento envolvido. A história dele no Santos, a família dele que ainda mora lá... Acho que ele esperava ser bem recebido pela diretoria. Não dá pra falar ‘pô, o Gabigol perdeu o controle, ficou nervoso’. Ele tava lá quietinho, mexeram com ele e ele meteu três gols. A melhor resposta, na verdade, foi essa", afirmou.



Além disso, Denílson exaltou a atuação do Flamengo. Após golear o Grêmio por 4 a 0 em Porto Alegre no meio de semana, o Rubro-Negro "passou o carro" em cima do Santos, pelo mesmo placar, na Vila Belmiro.

"É gostoso de ver o Flamengo jogar buscando o gol o tempo todo. É um time que já cria muitas oportunidades. Não sei se o pênalti (do primeiro gol do Gabigol eu teria marcado), mas depois, com todos os erros na saída de bola do Santos, fica ainda mais complicado diante de um time com uma dinâmica impressionante do meio pra frente", disse.