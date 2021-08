Gabigol marcou três gols na goleada do Flamengo por 4 a 0 sobre o Santos, dentro da Vila Belmiro. - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Gabigol marcou três gols na goleada do Flamengo por 4 a 0 sobre o Santos, dentro da Vila Belmiro.Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/08/2021 11:45

Gabigol ampliou o seu excelente histórico contra o Santos, clube que o revelou, e pôs o jogo deste sábado, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, no "bolso". O Flamengo goleou por 4 a 0, cujo placar foi encerrado com a marca de Andreas Pereira e três gols do camisa 9, que fez questão de responder a provocações vindas das arquibancadas na "bola" e na fala:

- Tenho 10 anos de Santos. Meus pais moram aqui, eu também moro aqui desde criança, apesar de jogar no Rio. Aqui é a minha cidade, sempre venho nas férias. Até comentei no Twitter, antes do jogo, que estava muito feliz de vir aqui, o Santos é o clube que me projetou, sempre vejo jogos do Santos, meu pai é santista desde pequenininho - disse, ao canal "Premiere", na saída de campo, emendando:



- Acho que têm que respeitar minha história no clube, no último título do Santos eu estava aqui. Eles me xingaram não sei de onde, na imprensa só vai sair que eu provoquei, mas mexeram com a pessoa errada, voltei para o segundo tempo e fiz três gols - mandou o recado a quem lhe provocou.



Gabigol passa a ter sete gols em cinco jogos contra o Santos. Na temporada, os números são tão impressionantes quanto: 27 gols em 27 partidas.

Agora, o Flamengo de Gabi, com 31 pontos e no G4, terá bastante tempo para se preparar para o próximo compromisso, pois não atuará durante a Data Fifa a seguir. Só volta a campo no dia 12 de setembro, diante do Palmeiras, fora de casa, pela 20ª rodada do Brasileiro.