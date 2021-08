Léo Pereira - Alexandre Vidal / Flamengo

Léo PereiraAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/08/2021 19:51

Rio - O Flamengo deve contar com a volta de Léo Pereira contra o Santos, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro. O zagueiro, que vinha se recuperando de dores no pé esquerdo, treinou normalmente nesta sexta-feira e deve ficar à disposição. A informação é do site "GE".

Com a volta de Léo, a tendência é que ele forme a dupla de zaga titular com Gustavo Henrique. Bruno Viana, que marcou um dos gols na goleada sobre o Grêmio, deve ser sacado do time.

O desfalque ficará por conta de Bruno Henrique. Com uma lesão na coxa, o camisa 27 não terá condições de jogo. Michael e Vitinho brigam pela posição.