David Luiz é o nome dos sonhos do torcedor do Flamengo - Divulgação/Arsenal

Publicado 27/08/2021 14:22 | Atualizado 27/08/2021 14:22

Rio - Presente na apresentação de Kenedy, em São Paulo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, concedeu entrevista coletiva (virtual) assim que o meia-atacante atendeu aos jornalistas. O dirigente voltou a falar do mercado e deu uma resposta com tom distinto em relação à possibilidade da contratação de David Luiz, atualmente sem clube (assista no vídeo acima).



"A janela está se fechando, mas queria lembrar aos torcedores que (depois) não poderemos contratar jogadores que têm contrato em vigência. Jogador que está liberado, temos um prazo a mais", falou, antes de responder diretamente sobre o zagueiro de 35 anos:



"É pouco provável (a contratação)", limitou-se a dizer Braz.

Cabe lembrar que, na última entrevista coletiva concedida por Braz, foi dito que "não tem absolutamente nada oficial" em relação às tratativas com David Luiz. Ou seja, ciente do perfil do dirigente, a atual resposta movimentou a Nação e alimentou esperança, exprimida nas redes sociais.



"Flamengo tem espaço para grande jogadores. Que tenham lenha para dar, jogador comprometido, histórico vencedor, para jogador que quer ganhar ainda mais",salientou o VP.

Marcos Braz também respondeu acerca de outras alternativas para a zaga, como Jemerson e Maicon, ventilados recentemente, porém adotou mistério e evitou "entregar o ouro".



"O Flamengo não vai falar abertamente o que busca, nunca falou. O Flamengo confirma alguns fatos e informações dentro desse processo de contratação, mas nesse caso não tem nada para confirmar. Até porque não vou falar de posição, na hora certa eu confirmo, mas não vou confirmar as posições que o Flamengo está atrás."

"Se eu responder, por exemplo, no caso desses dois (Maicon e Jemerson), é claro que eu estaria buscando um jogador para a zaga. O Flamengo não vai falar em suposições e não vai confirmar nenhuma posição", emendou.