Kenedy vestiu a camisa do Flamengo no aeroporto - Alexandre Vidal/Flamengo

Kenedy vestiu a camisa do Flamengo no aeroportoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/08/2021 09:08

Nova contratação do Flamengo, Kenedy finalmente desembarcou no Brasil após ter que adiar sua chegada por estar com Covid-19. O atacante vestiu oficialmente pela primeira vez a camisa rubro-negra no aeroporto, em São Paulo, e será apresentado ainda nesta sexta-feira, às 11h30 na FlaTV.

Como a delegação do Flamengo está em São Paulo para o confronto com o Santos, sábado na Vila Belmiro, Kenedy foi para o hotel conhecer os novos companheiros e para dar a sua primeira entrevista. Pela programação inicial, o atacante depois deve ir para o Rio.



Contratado por empréstimo junto ao Chelsea por cerca de R$ 3 milhões, Kenedy terá tempo para se adaptar e recuperar a forma física após a quarentena por Covid-19. Afinal, depois do duelo contra o Santos, o Flamengo só voltará a campo no dia 11 de setembro, contra o Palmeiras.