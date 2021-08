Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 26/08/2021 16:59

Rio - O atacante Gabigol acabou discutindo com dirigentes do Grêmio na goleada por 4 a 0 do Flamengo, na última quarta-feira, em Porto Alegre. Durante a transmissão da Rádio Bandeirantes (RS), o narrador Marco Antonio Pereira detonou a postura do jogador, que deixou o gramado provocando os adversários.

"Esse trouxa aí do Gabigol saiu de novo provocando o pessoal do Grêmio. E não tem um cara pra calar a boca dele aí no time do Grêmio. Isso que é lamentável, lamentável. Ele de novo desrespeitou o Grêmio. Isso é lamentável, ele é um trouxa mesmo, um bunda mole", declarou.

Gabigol e os dirigentes gremistas trocaram farpas ao longo de toda partida. Os dirigentes, inclusive, soltaram gritos como “marginal” e “clandestino” para o camisa 9.