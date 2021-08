Kenedy é um jogador polivalente e atua em diversas posições - Reprodução/Chelsea

Publicado 26/08/2021 17:27

Kenedy já tem data e horário para se apresentar como reforço do Flamengo. Anunciado há oito dias, o meia-atacante concederá entrevista coletiva virtual às 11h30 desta sexta-feira (27), em São Paulo - onde está a delegação rubro-negra, visando ao jogo do fim de semana, contra Santos, pelo Campeonato Brasileiro.



Vale lembrar que Kenedy havia testado positivo para a Covid-19 no dia 16 de agosto. Por isso, ele precisou cumprir dez dias de quarentena em Londres. Passado o período de isolamento, realizou novos exames e está liberado para viajar ao Brasil, onde chega nas próximas horas.

O nome de Kenedy, inclusive, já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador, então, já está com a documentação regulamentada para estrear pelo Flamengo.



Para o jogo deste sábado, contra o Santos (válido pela 18ª rodada do Brasileirão), Kenedy não será relacionado, pois deve retornar ao Rio logo depois de ser apresentado e conhecer os novos companheiros, antes de iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu.

A estreia de Kenedy tende a ocorrer no dia 11 de setembro, contra o Palmeiras, já no returno do Brasileiro. Isso porque, o Flamengo ficará um intervalo de 13 dias sem jogar, por conta de adiamentos feitos pela CBF devido à Data Fifa.

Aos 25 anos, Kenedy chegou ao Flamengo por empréstimo de um ano, após pagamento de 3 milhões de euros, e o Rubro-Negro tem a opção de compra ao término do vínculo por 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 61 milhões na cotação atual). O valor investido atualmente será abatido caso haja a aquisição em definitivo.