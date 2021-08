Arrascaeta com a proteção no braço direito na partida de volta contra o Olimpia - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/08/2021 11:00

Para não ter que fazer uma cirurgia e desfalcar o Flamengo, Arrascaeta está utilizando uma bandagem para seguir atuando com fratura no braço direito. Segundo o site 'Ge', a contusão aconteceu no lance contra o Olimpia, pela Libertadores, quando houve um choque entre o meia uruguaio e Salazar, que foi para o hospital com traumatismo craniano.

Desde aquele jogo, Arrascaeta já utilizou a proteção no braço direito contra Sport, Olimpia, Ceará e Grêmio. Ainda segundo o site, contra os gaúchos, o uruguaio levou uma bolada no local, que ficou dolorido. Entretanto, esse não foi o motivo da substituição no intervalo e ele poderá enfrentar o Santos, na Vila Belmiro.



O lance que fez estragos aconteceu na partida de ida entre Flamengo e Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores. Em velocidade, Salazar chocou o rosto no braço de Arrascaeta. O jogador do time paraguaio ficou caído no campo, teve convulsão, e precisou ser levado ao hospital. Além do traumatismo craniano, ele teve fraturas nos ossos do nariz.



Na época, Arrascaeta pediu desculpas pelo "choque involuntário" e Salazar ironizou o fato de o jogador do Flamengo não ter sido expulso.