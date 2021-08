Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/08/2021 15:58

Rio - Jorge Jesus causou polêmica ai declarar que Renato Gaúcho não superará sua história no Flamengo. Durante coletiva na apresentação de Kenedy, nesta sexta-feira, o vice de futebol Marcos Braz foi questionado sobre o assunto e evitou rebater o português.

"Não vou falar absolutamente nada em função que o Jorge Jesus tenha falado na Europa. O que posso falar é que essa diretoria sempre acreditou no JJ e fomos buscar ele em Portugal com sete integrantes da comissão técnica. Fomos questionados e tratados como malucos, mas as coisas deram certo. O Jorge é um grande treinador, teve uma história importantíssima aqui. Foi ajudado em muito pela estrutura e pelo Flamengo. O Renato está aqui e será muito ajudado pela diretoria, estrutura e pelo Flamengo. O Renato terá sua história aqui também", declarou.

Após a goleada sobre o Grêmio, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, Renato também foi questionado sobre o assunto, mas evitou entrar em polêmica.

"Ele (Jesus) fez história. Ele ganhou títulos com o grupo do Flamengo. Está de parabéns. Eu sei da minha capacidade. Sei que vou fazer história também no Flamengo. Fui contratado para trabalhar juntamente com o grupo e conquistar. A resposta que eu tenho que dar é trabalhando com meu grupo. Buscando títulos. Que isso é o nosso objetivo", afirmou.