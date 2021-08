Arão foi um dos modelos na apresentação da camisa 3 do Flamengo - Divulgação

Arão foi um dos modelos na apresentação da camisa 3 do FlamengoDivulgação

Publicado 28/08/2021 13:27 | Atualizado 28/08/2021 14:21

Rio - Lançada nesta semana, a terceira camisa do Flamengo estreará já neste sábado, contra o Santos na Vila Belmiro, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. O uniforme fecha o ciclo de celebrações dos 40 anos da conquista do Mundial de Clubes e da Libertadores de 1981.

Com o preto predominante e detalhes em vermelho e dourado, a terceira camisa do Flamengo também terá um papel social importante. Pelo divulgado, a Adidas repassará 100% do lucro com a personalização das camisas para a organização internacional Médicos Sem Fronteiras, para o combate da Covid-19.

Já o Flamengo precisa vencer o Santos, fora de casa, para diminuir a distância para o líder Atlético-MG, que atualmente está 10 pontos à frente com dois jogos a mais.