Renato destaca que o Flamengo quer 'ganhar tudo'Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/08/2021 10:09

O técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, rechaçou a possibilidade do clube estar priorizando um campeonato na temporada. Após a vitória por 4 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão, o treinador destacou que o grupo quer "ganhar tudo".



Hoje, o Flamengo disputa três competições. São elas: Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Em uma longa explicação na coletiva de imprensa, Renato exaltou o elenco e afirmou que o time joga cada partida como se fosse a última.

- Desde que eu cheguei, lá no Grêmio também, muita gente achava que eu deixava o Campeonato Brasileiro de lado para disputar Copa do Brasil, Libertadores. Eu nunca vou deixar uma competição de lado. Seja qualquer clube que eu esteja trabalhando. A gente vai avançando nas três. Essa é uma conversa que eu tenho praticamente quase que diariamente com grupo - comentou o treinador, deixando claro que mira todas as taças.



- A gente está em três competições, nós somos bastante exigidos, bastante cobrados. Por isso que a gente trabalha no Flamengo. Então, a gente quer ganhar tudo. Se a gente vai ganhar tudo ou não, eu não sei, mas a gente trabalha para isso. Agora, a gente não direciona “vamos entrar somente nessa competição”. A gente vai jogando tanto é que a prova está aí. Por isso que é importante você ter um grupo bom, grupo forte, que decide, como é o grupo do Flamengo - completou.



- A gente, a cada competição, vai jogando como se fosse o último jogo, a gente quer avançar, como temos avançado nas competições. E assim vai ser até se por um acaso, infelizmente, a gente sair de uma competição não vai ser porque estamos poupando aqui ou poupando ali. É porque o adversário tem seus méritos. Agora, a gente tem trabalhado, a gente tem avançado, conquistado vitórias tanto no Campeonato Brasileiro, conseguindo alguma vantagem na Copa do Brasil e estamos numa semifinal de Libertadores.



- Então, não estamos falando nenhuma competição, a gente está jogando as três competições, a gente quer ganhar as três. Nós vamos ganhar as três? Não sei. Os adversários também querem ganhar. Ninguém pode falar que o Flamengo está desviando o foco dessa competição, daquela competição.



- A maior prova está aí, a gente tem, praticamente, repetido a mesma equipe a cada três dias, somente tira um jogador ou outro quando ele está realmente cansado, o que pode ser lesão ou estar sentindo alguma coisa ou é por cartão também. No mais, a gente tem repetido a equipe, a equipe tem dado uma resposta muito boa para gente. O Flamengo está brigando pelas três.

Essa possibilidade, inclusive, foi um dos temas da coletiva do vice-presidente do clube, Marcos Braz, após a apresentação de Andreas Pereira. Assim como Renato Gaúcho, ele frisou que essa suposta priorização não é verdade e que a ordem de Rodolfo Landim, presidente do rubro-Negro, é de ganhar todos os campeonatos.



- Não tem alinhamento. Não tem prioridade sobre campeonatos. Estou no meu quarto Brasileiro. Tenho noção do tamanho de ser campeão brasileiro. Impossível descrever a felicidade. Tenho consciência do que é poder ser tricampeão seguido. Flamengo tem essa oportunidade



- Fizemos uma estratégia contra o Ceará que passa por números, informações de outros departamentos, principalmente o médico. As decisões foram tomadas. Não tem a ver com escolha ou dar prioridade. Aliás, a determinação do presidente é tentar ganhar todos os campeonatos.