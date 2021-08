Andreas Pereira marcou o primeiro gol na estreia pelo Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/08/2021 12:47

Rio - Com o pé direito, o meia-atacante Andreas Pereira estreou com a camisa do Flamengo. O jogador foi acionado na reta final da partida pelo técnico Renato Gaúcho e teve tempo ainda para marcar o primeiro gol. Na ocasião, fechou o placar do Rubro-negro por 4 a 0 sobre o Santos, no último sábado, dentro da Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Foi a estreia como eu imaginava, claro, sonhando sempre com o gol e fui feliz ali. Então, estou muito feliz. Quero agradecer a todo mundo que fez parte e que me acomodou, me fez sentir bem aqui no clube. Sou muito grato a isso", disse Andreas Pereira.

O meia é torcedor de infância do Santos, no entanto, destacou que isso faz parte do passado e que está focado em defender o Flamengo. De acordo com Andreas, o Rubro-negro é o maior clube da América.

"São coisas do passado. Acho que essas coisas, a gente tem que, agora, deixar para lá. Estou aqui para defender o Flamengo, o maior clube do Brasil e da América", concluiu o meia-atacante.