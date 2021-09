Casagrande - Foto: Reprodução

Publicado 31/08/2021 18:00

Rio - O bom momento do Flamengo na temporada vem fazendo com que o time de Renato Gaúcho receba muitos elogios da imprensa crítica. Em seu blog no "globoesporte.com", o comentarista da Rede Globo e ex-jogador Walter Casagrande elegeu o clube carioca como a melhor equipe da América do Sul.

"O Flamengo vem arrasando! Goleou mais um, dessa vez o Santos, e fora de casa. Em dois jogos fez oito gols e não tomou nenhum, contando o duelo com o Grêmio na Copa do Brasil. O time da Gávea continua sendo o melhor do Brasil e da América do Sul, seguido de perto pelo Galo", afirmou.

No entanto, o comentarista alertou que o Flamengo precisa confirmar o favoritismo dentro de campo e apostou em duas finais entre o Rubro-Negro e o Atlético-MG em 2021.



"Isso não dá a certeza de títulos, apesar que para eliminá-los o adversário terá que jogar sem errar nada e a possibilidade de termos duas finais Flamengo x Atletico-MG (Libertadores e Copa do Brasil) é grande e aí finalmente vou assistir um jogo decisivo inteiro entre eles", disse.