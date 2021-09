Rodrigo Caio - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 31/08/2021 18:04

Rio - O retorno do zagueiro Rodrigo Caio aos gramados pode estar próximo. De acordo com o site "GE", o Flamengo estuda o retorno do defensor na partida contra o Palmeiras, no próximo dia 12, no Allianz Parque.

O camisa 3 já iniciou os trabalhos no campo, mas ainda de forma leve. A ideia é que aos poucos ele coloque mais intensidade nos treinamentos e possa passar a treinar junto com os demais companheiros nos próximos dias.

Rodrigo Caio está sem jogar há 38 dias por conta de um tratamento no joelho. A última partida dele pelo Flamengo foi na goleada de 5 a 1 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 25 de julho.