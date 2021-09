David Luiz - Reprodução

David LuizReprodução

Publicado 03/09/2021 19:59

Rio - A falta de acordo com o Benfica e o fim do prazo de inscrição para a primeira fase da Liga dos Campeões da Liga Europa aproximam o zagueiro David Luiz do Flamengo. De acordo com informações do portal "UOL", apesar da negociação seguir sendo tratada com muita cautela pelo clube, o Rubro-Negro acredita estar mais próximo de um acordo com o defensor.

A principal oferta europeia por David Luiz era do Benfica, clube que o brasileiro já defendeu. No entanto, as partes não chegaram a um acordo. O clube lusitano teria oferecido 2 milhões de euros (R$ 12, 1 milhões) limpos a cada um dos dois anos de contrato, mas o defensor teria pedido 3 milhões de euros (R$ 18,3 milhões).



Na última quinta-feira, o Atlético-MG foi mais um clube que negou ter interesse em David Luiz. Antes do Galo, o Corinthians também havia dito que não disputa o jogador. Com isso, o Flamengo é o único clube brasileiro no páreo pelo ex-zagueiro da Seleção.

David Luiz, de 34 anos, saiu do futebol brasileiro em 2007, quando deixou o Vitória rumo ao Benfica. Em 2011, ele chegou ao Chelsea, clube que conquistou o título da Liga dos Campeões no ano seguinte. Passou por Paris Saint-Germain e pelo Arsenal, seu último clube. Seu principal momento foi a convocação e a titularidade na Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira.