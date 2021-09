Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/09/2021 18:30

Rio - O retorno de Rodrigo Caio aos jogos do Flamengo está cada vez mais próximo. Neste sábado, o zagueiro deu mais um passo em sua recuperação e participou de parte da atividade ao lado dos companheiros. Fora de mais da metade dos jogos do clube desde 2020, o camisa 3 pode ser o "reforço" para Renato Gaúcho a partir do dia 12 de setembro, data da partida contra o Palmeiras.

Sem atuar desde 25 de julho, Rodrigo Caio realizou trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular, segundo o clube, após uma série de lesões. Com a conclusão do processo, a tendência é de que o camisa 3 recupere a vaga. Nas últimas partidas, Renato tem optado por Gustavo Henrique e Bruno Viana.



Sob o comando de Renato Gaúcho, o elenco dá sequência ao período sem jogos no Ninho do Urubu. O momento também está sendo recuperação física para o grupo, além de ambientação para Andreas Pereira e Kenedy, reforços que chegaram para o segundo semestre de 2021. O primeiro, inclusive, já estreou e marcou um dos gols da vitória sobre o Santos, por 4 a 0 na Vila.