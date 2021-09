Casagrande discute com Caio Ribeiro ao vivo no SporTV - Reprodução/SporTV

Casagrande discute com Caio Ribeiro ao vivo no SporTVReprodução/SporTV

Publicado 03/09/2021 21:17

Ex-atacante campeão da Mercosul pelo Flamengo, com passagens por Santos, Fluminense, Grêmio e São Paulo, o comentarista Caio Ribeiro, atualmente do Grupo Globo, revelou que está com câncer. Em vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram, ele explicou que o diagnóstico apareceu quando surgiu um caroço em seu pescoço. Caio já iniciou o tratamento.

"Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar."

Com 46 anos, Caio Ribeiro ressaltou que uma das consequências do tratamento é a queda de cabelo, o que já começou a acontecer no caso do comentarista. Por outro lado, ele afirmou que não deseja parar de trabalhar.



"Pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte, porque tenho certeza de que a gente vai passar por tudo isso junto."