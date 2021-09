A geração 85 do Flamengo: Diego, Filipe Luis e Diego Alves - Reprodução/Instagram

Publicado 05/09/2021 11:31

Rio - O Flamengo há se decidiu: vai oferecer mais um ano de contrato para a "Geração 85". O trio Diego Ribas, Filipe Luís e Diego Alves são vistos pela diretoria do Rubro-Negro como peças-chaves para a renovação e passagem de bastão para os mais jovens durante 2022. As informações são do site "ge.com".

O trio hoje tem 36 anos e são tidos como pilares de liderança deste Flamengo que vem empilhando títulos desde 2019. As negociações ainda não começaram e cada caso será analisado de forma individual, respeitando suas particularidades.

Entenda cada caso:

Filipe Luís: É quem chega mais valorizado. A diretoria rubro-negra quer entender o que lateral tem como plano de carreira. Para o Flamengo, Filipe é um profissional que o clube quer manter consigo mesmo após a aposentadoria dos gramados. Mas para isso, precisa saber por mais quanto tempo o camisa 16 pretende atuar.

Diego: O caso do meia é tido como o mais fácil, já que o camisa 10 da gávea já passou um processo parecido tanto em 2019 quanto em 2020. A diretoria aposta nessa experiência de sucesso para facilitar a renovação.

Diego Alves: A diretoria ainda tem receio sobre as tratativas com o goleiro, tendo em vista o último imbróglio que aconteceu na última renovação, no ano passado. Os dirigentes estão tomando todos os cuidados para que a negociação desta vez flua com menos problemas.