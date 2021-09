Arrascaeta - Divulgação / AUF

ArrascaetaDivulgação / AUF

Publicado 06/09/2021 16:35 | Atualizado 06/09/2021 16:36

Rio - O meia Arrascaeta é constantemente contestado por atuar abaixo do esperado pela seleção uruguaia em relação ao que mostra pelo Flamengo. Mas ontem, o camisa 14 do Rubro-Negro marcou dois dos quatro gols na vitória do Uruguai sobre a Bolívia por 4 x 2.

Através das redes sociais, Arrascaeta fez uma postagem comemorando o resultado positivo e disse que "gritos que saem da alma" como uma forma de desabafo pelas críticas que vinha sofrendo.

“Noite especial e gritos que saem da alma", escreveu o meia.

Os outros gols da seleção celeste foram marcados por Valverde e Agustín Martínez. Os gols da Bolívia foram marcados pelo atacante Marcelo Moreno. A partida foi no Estádio Campeón Del Siglo, em Montevidéu.