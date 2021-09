Marcos Braz - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 05/09/2021 19:43

Rio - Logo após o anúncio da suspensão do duelo entre Brasil e Argentina, por intervenção da Anvisa, o vice-presidente e futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi às redes sociais demonstrar preocupação com uma possível nova data para o confronto.

As datas atuais da Seleção Brasileira já tiraram os jogadores Everton Ribeiro e Gabigol das mãos de Renato Gaúcho. Com um possível adiamento do confronto, que foi interrompido na marca dos seis minutos do primeiro tempo neste domingo, o Flamengo poderia perder mais uma vez duas das suas principais referências do elenco.

"Partida suspensa. Caso tenha que ter a partida, teremos outra data FIFA, outra vez Flamengo desfalcado", publicou Braz em sua conta oficial no Twitter.

"Torcer para não ter de fato esse jogo", completou o dirigente.