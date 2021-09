David Luiz - Reprodução

David LuizReprodução

Publicado 06/09/2021 12:25 | Atualizado 06/09/2021 12:29

Rio - Se David Luiz ainda não sabe onde ele vai jogar, ele com certeza sabe aonde não vai. A imprensa italiana estava noticiando que o jogador estaria negociando com o Unione Sportiva Salernitana, entretanto, o defensor usou das redes sociais para desmentir a notícia.

David Luiz faz desabafo sobre especulações Reprodução/Instagram “Cada dia uma fake news diferente. Cada dia um mentiroso diferente. Portanto cabe a nós escolhermos no que queremos acreditar”, desabafou David Luiz.

Segundo os veículos da Itália, o Unione Sportiva Salernitana já estaria acertado a chegada do zagueiro. Para esta temporada, a equipe contratou Ribéry, que estava livre no mercado após encerrar seu contrato com a Fiorentina.