Publicado 05/09/2021 18:00

Rio - Mesmo sem entrar em campo neste fim de semana, o Flamengo viu suas chances de títulos aumentarem no Campeonato Brasileiro. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro pulou de 14% para 17% de possibilidades de conquistar o título pela terceira vez seguida.

Isso aconteceu por conta do Fortaleza. O clube cearense, que está na terceira colocação, tropeçou no Bahia e com isso reduziu suas chances de título. O Flamengo atualmente ocupa a quinta colocação na tabela, mas tem três jogos a fazer no Campeonato Brasileiro, contra Athletico-PR, Grêmio e Atlético-GO.



O Atlético-MG, que também não jogou, segue como favorito maior ao título com 59%, depois vem o Flamengo, em seguida, aparece o Palmeiras com 14%, o Fortaleza tem 5%. Bragantino com 4% e Corinthians com apenas 1% completam a lista dos clubes com chances matemáticas.