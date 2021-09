Diego Godín - Divulgação

Publicado 06/09/2021 19:30 | Atualizado 06/09/2021 19:43

Rio - Após Arrascaeta ter grande atuação pela seleção uruguaia, o seu compatriota Diego Godín fez uma brincadeira com o jogador do Flamengo nas redes sociais. Os torcedores rubro-negros não perderam tempo e convidaram o defensor, de 35 anos, para atuar no clube carioca.

O Flamengo busca a contratação de um reforço para a defesa. O nome de David Luiz, de 34 anos, é o principal nome ventilado pelo clube carioca. O ex-jogador da seleção brasileira deixou o Arsenal, recentemente, e ainda não definiu seu futuro clube.



Diego Godín, de 35 anos, defende o Cagliari, da Itália. O veterano atua há anos no futebol europeu, tendo defendido o Villareal, o Atlético de Madrid e a Inter de Milão.