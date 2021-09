David Luiz - Foto: Daniel LEAL-OLIVAS/AFP

Publicado 07/09/2021 18:30

Rio - Os torcedores do Flamengo podem ficar mais otimistas em relação a contratação de David Luiz. Com um possível acerto com o futebol europeu cada vez mais distante, o Rubro-Negro estuda a possibilidade de formalizar uma proposta para o defensor nos próximos dias. As informações são do portal "globoesporte.com".

David Luiz priorizou os clubes europeus em relação ao Flamengo, porém, o defensor não chegou a um acordo com nenhuma equipe e agora não poderá participar da fase de grupos da Liga dos Campeões. O defensor continuou colocando o Velho Mundo como sua prioridade, no entanto, as negociações seguem sem evoluir.



O Flamengo vem observando o desenrolar do atleta há algumas semanas, esperando a oportunidade de fazer uma proposta. A negociação é tratada como similar a que legou Filipe Luís ao clube carioca no meio de 2019.

O defensor, de 34 anos, deixou o futebol brasileiro em 2007, após defender o Vitória. Pouco conhecido no país, David Luiz se destacou na Europa, onde defendeu clubes importantes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Além disso, o zagueiro foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.