Marcos BrazAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/09/2021 21:30 | Atualizado 07/09/2021 21:30

Rio - Logo após a divulgação de que o Flamengo poderá ter público em jogos do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores, o vice-presidente de futebol do clube carioca, Marcos Braz, se posicionou no Twitter. Sem se dirigir diretamente ao ocorrido o dirigente escreveu: "Antes tarde do que nunca".

Há meses o Flamengo tenta a liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro para ter jogos com público. O próprio Marcos Braz já debateu pelo Twitter com o prefeito Eduardo Paes sobre a possibilidade de liberação. Após muitas tentativas, finalmente o clube carioca poderá ter públicos que variam de 35% a 50% da capacidade do estádio.



O primeiro jogo com torcedores do Flamengo no Maracanã será no próximo dia 15 contra o Grêmio, pela quartas de final da Copa do Brasil. Neste jogo, o Rubro-Negro poderá comercializar ingressos relativos a 30% da capacidade do estádio. As duas equipes se enfrentam novamente pelo Brasileiro no dia 19, com 40% da capacidade. Por fim, no jogo de ida da Libertadores contra o Barcelona, de Guayaquil, no dia 22, os rubro-negros poderão vender ingressos para 50% da capacidade do estádio.