Maracanã poderá receber público de até 50% da sua capacidadeGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 07/09/2021 19:36 | Atualizado 07/09/2021 19:55

Rio - Após meses de conversas entre a diretoria do Flamengo e a Prefeitura do Rio de Janeiro, o clube carioca poderá mandar jogos com público no Maracanã. Em nota assinada pelo Secretário de Saúde, Daniel Soranz, o Rubro-Negro foi autorizado a ter públicos, variando de 35% a 50% da capacidade do estádio em partidas da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores.

Os jogos serão utilizados como eventos-teste para a reabertura dos eventos esportivos no Rio de Janeiro. A partida de volta da Copa do Brasil entre Flamengo e Grêmio no próximo da 15 poderá contar com 35%. As duas equipes se enfrentam novamente pelo Brasileiro no dia 19, com 40% da capacidade. Por fim, no jogo de ida da Libertadores contra o Barcelona, de Guayaquil, no dia 22, os rubro-negros poderão vender ingressos para 50% da capacidade do estádio.

Para serem liberados para assistirem o Flamengo, os torcedores terão que cumprir alguns protocolos sanitários. São eles: distanciamento de 1 metro nos assentos, apresentação de comprovante de vacinação e teste antígeno ou RT-PCR de Covid-19 negativo, no prazo de até 48h. O Flamengo terá que disponibilizar laboratórios para fazer a coleta dos torcedores e o resultado será enviado para o comprador do ingresso e também para os organizadores do evento. Os bilhetes serão vinculados a cada comprador, que terá de apresentar documento de identidade na hora da retirada, além da utilização da máscara facial.

Os torcedores vão poder entrar no estádio com recipientes com álcool em gel 70%, (até 100 ml). Quem comparecer ao estádio vai receber pulseiras coloridas, de acordo com os setores em que assistirão às partidas. Todos os torcedores vão ser monitorados por SMS através do número do CPF pelo prazo de 15 dias, para tentar barrar a disseminação, caso haja registro de infectados.

O Flamengo enviou em duas ocasiões para a Prefeitura do Rio de Janeiro um plano de ação para executar os eventos-teste. O documento previa os protocolos sanitários que serão adotados. Após análise da Secretaria Municipal de Saúde, o pedido do clube carioca acabou sendo aceito.