Torcedores do Flamengo - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Torcedores do FlamengoDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 08/09/2021 15:21

Rio - O Secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, falou sobre o fato de a prefeitura ter liberado público em jogos do Flamengo. Em entrevista ao TV Globo nesta quarta-feira, Soranz defendeu a realização do teste e elogiou os protocolos apresentados pelo Rubro-Negro.

"A gente viu vários países no mundo fazendo testes com essas características. Com vacinação, testes realizados 48 horas antes e uso de máscara, podemos fazer um evento livre de Covid. Ainda são testes, mas é possível", disse Soranz.

“A gente tem muita segurança. Podemos sim fazer um evento livre de Covid. Vários países fizeram isso. O protocolo do Flamengo é ótimo”, completou.

A liberação de público para o Flamengo causou polêmica entre os times brasileiros. A CBF e os outros 19 clubes brasileiros entrarão na Justiça para derrubar a liminar concedida ao Rubro-Negro. O desejo é que o público só retorne quando houver liberação em todas as cidades.