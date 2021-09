Marcos Braz e Bruno Spindel - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz e Bruno Spindel Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/09/2021 19:49

Rio - A autorização para o Flamengo ter público em seus jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão segue dando o que falar. Nesta quarta-feira, em entrevista à Bandeirantes, o diretor jurídico do Grêmio, Nestor Hein, ironizou a postura do Rubro-Negro.

"O Flamengo é um ente abstrato, paira sobre todos. Ele faz o que quer. O Flamengo frequenta outra galáxia. Quando eles vêm aqui, eu nem olho para eles, nem cumprimento", disse Nestor.

O Grêmio já deixou claro que é radicalmente contra a volta do público apenas em determinadas cidades. O clube gaúcho, inclusive, ameaça não entrar em campo na Copa do Brasil caso o Flamengo abra os portões.