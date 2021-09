Rodrigo Caio reaparece em treino no Ninho do Urubu - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - Nesta quarta-feira (8), o zagueiro Rodrigo Caio reapareceu no treino do Flamengo, no Ninho do Urubu. O jogador estava ausente desde o dia 25 de julho, após ter um edema no joelho a tendência é de que seja relacionado no próximo confronto contra o Palmeiras, no domingo (12). A informação é do portal "GE".

Pela primeira vez, participou ao lado dos companheiros de um treino completo. No entanto, ainda será reavaliado nas atividades antes do duelo, no próximo domingo. Por outro lado, o atacante Bruno Henrique ainda se recupera de uma lesão grau 2 na coxa direita e, além de fazer trabalho à parte no gramado, é dúvida para o duelo contra o Palmeiras.

O Flamengo ocupa a quinta colocação e soma 31 pontos na tabela da Série A. No próximo domingo (12), o Rubro-negro enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.