Publicado 09/09/2021 13:06

Renata Fan e Denílson Divulgação/ Band

Rio - A apresentadora Renata Fan fez uma promessa inusitada no programa "Jogo Aberto" da última quarta-feira. Durante a atração, ela disse que beijará os pés do comentarista e ex-jogador Denílson caso o Palmeiras goleie o Flamengo no próximo domingo.