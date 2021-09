Filipe Luís - Alexandre Vidal/Flamengo

Filipe LuísAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/09/2021 21:36

O técnico Renato Gaúcho pode ganhar um problema para o duelo com o Palmeiras no domingo, às 16h, em São Paulo. O lateral-esquerdo Filipe Luís ainda não participou de nenhuma atividade no campo nesta semana e é dúvida para o confronto do final de semana.

Segundo apurou o Jornal O Dia, Filipe Luís sentiu dores musculares e existe a chance de realizar exames médicos para saber se há lesão no local que sentiu incômodo. Oficialmente, o Flamengo não se manifestou sobre a ausência do lateral nas atividades no campo nesta semana.

O elenco volta a treinar na tarde desta quinta-feira e dará continuidade à preparação para pegar o Palmeiras. Sem Filipe Luís nas atividades, Ramon e Italo, do Sub-20, foram chamados pela comissão técnica para participar dos treinos no profissional.

Caso Filipe Luís não fique, de fato, à disposição de Renato Gaúcho, Renê assumirá a vaga de titular. O camisa 6 não entra em campo desde 29 de julho, quando encarou o ABC e saiu de campo com uma grave lesão muscular. Depois, o jogador ainda testou positivo para Covid-19. Recuperado, ele vem treinando normalmente no Ninho do Urubu.

BRUNO HENRIQUE PRATICAMENTE FORA:

Recuperando-se de uma lesão muscular na coxa direita, Bruno Henrique ainda não iniciou a transição. O atacante está na etapa de "trabalhos supervisionados por fisioterapeutas no campo" e tem chances remotas de ficar à disposição contra o Palmeiras.

A atividade desta quinta-feira será decisiva. Caso Bruno Henrique inicie a transição, o que é pouco provável, a comissão técnica manterá a esperança de ter o camisa 27.